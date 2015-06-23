"البحوث الفلكية": غدًا أطول مدة صيام فى رمضان بـ15 ساعة و52 دقيقة

قال الدكتور أبو العلا أمين رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إن أقصى مدة صيام سيصومها المصريون خلال شهر رمضان المبارك ستبلغ 15 ساعة و52 دقيقة، غدًا الأربعاء.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مدة ساعات الصوم ستتدرج تنازليًا بعد يوم الأربعاء، حتى تصل إلى أقل مدة صيام وهى 15 ساعة و37 دقيقة، ويكون ذلك فى نهاية الشهر يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2015.

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