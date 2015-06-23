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السعودية تصحح أوضاع أكثر من 200 ألف يمنى

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السعودية تصحح أوضاع أكثر من 200 ألف يمنى السعودية تصحح أوضاع أكثر من 200 ألف يمنى
أعلن مصدر أمنى سعودى اليوم الاثنين أن السلطات فى المملكة صححت أوضاع أكثر من 200 ألف يمنى من المخالفين لقانون الإقامة بناء على الأمر الذى أصدره العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز بتصحيح أوضاع العمالة اليمنية بسبب الأوضاع التى تمر بها البلاد.

وقالت المديرية العامة للجوازات فى بيان أن "عدد الذين تم إنهاء إجراءات تصحيح أوضاعهم من اليمنيين المقيمين فى المملكة فى مراكز التصحيح بمناطق المملكة كافة حتى اليوم الاثنين (205328) شخصاً".

ودعت المديرية اليمنيين ممن تنطبق بحقهم شروط الحصول على هوية زائر إلى سرعة الاستفادة من الأمر الملكى لخادم الحرمين الشريفين واستيفاء جميع متطلبات التصحيح.

وكانت إدارة الجوازات بدأت فى العاشر من الشهر الماضى فى استقبال اليمنيين الراغبين فى تصحيح أوضاعهم ممن لم يصدر لهم إقامات نظامية بعد حصولهم على وثائق من سفارة بلادهم.

وكان الملك سلمان قد وجه ولى العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين فى المملكة بطريقة غير نظامية قبل 5 أبريل الماضى حتى استقرار الأوضاع فى بلادهم، وذلك من خلال منحهم تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد.

كما أمر الملك سلمان بـ"السماح لهم بالعمل وفق ما لدى الجهات المختصة من ضوابط، ويكون العمل بهذا الإجراء لمدة شهرين من تاريخ بدء التصحيح".
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مصر 365

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