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مصرع شخص وإصابة اثنين فى مشاجرة بكوم أمبو بأسوان

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مصرع شخص وإصابة اثنين فى مشاجرة بكوم أمبو بأسوان مصرع شخص وإصابة اثنين فى مشاجرة بكوم أمبو بأسوان
لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران فى مشاجرة بكوم أمبو بمحافظة أسوان، استخدم فيها السلاح النارى، وذلك بسبب خلاف على قطعة أرض مبان، تم نقل المصابين لمستشفى كوم أمبو المركزى، وتم إيداع جثة القتيل بمشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة العامة .

وكانت الأجهزة الأمنية بأسوان قد تلقت إخطارا بنشوب مشاجرة بناحية السبيل دائرة مركز كوم أمبو، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.

انتقلت قوة أمنية لمكان المشاجرة وقامت بفرض كردون أمنى منعا لتجدد الاشتباكات واتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارى تحرير محضر شرطى بالواقعة تمهيدا للعرض على نيابة المركز.

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مصر 365