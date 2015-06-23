مباحث الزقازيق تضبط مأمور ضرائب قبل ترويجه 3000 قرص مخدر على عملائه

تمكن ضباط مباحث قسم ثان الزقازيق بالشرقية، اليوم، برئاسة الرائد محمد الصادق رئيس مباحث القسم من القبض على مأمور بالضرائب العقارية، وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، قبل قيامه بترويجها على عملائه بدائرة القسم.

تلقى اللواء مليجى فتوح مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء عاطف مهران مدير المباحث الجنائية يفيد قيام الرائد محمد الصادق رئيس مباحث قسم ثان الزقازيق ومعاونيه النقيبين محمد مصطفى ومحمد الخولى، برئاسة المقدم أحمد رأفت مفتش المباحث الجنائية، بناء على تحريات سرية وإذن من النيابة العامة بضبط "ى.م.ا" 53 سنة مأمور بالضرائب العقارية، ويمتلك محل ملابس جاهزة وبحوزته 3 آلاف قرص مخدر وقام بإخفاء الكميات داخل محل الملابس الخاص به وأيضا تم ضبط مبلغ 4500 جنيه.

وبضبطه تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.