قوات الأمن تفكك عبوة هيكلية على طريق معدية نمرة 6 بالإسماعيلية‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع خبراء المفرقعات من تفكيك عبوة هيكلية، تم العثور عليها فى طريق معدية نمرة 6 فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء حسن الزينى مدير الحماية المدنية بتلقيه بلاغا بالعثور على عبوة هيكلية مزودة بأسلاك فى طريق معدية نمرة 6.

على الفور انتقلت القيادة الأمنية وخبراء المفرقعات إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمنى حول مقر الحادث، وتمكن النقيبان خالد عمر وعوض الشاذلى خبراء المفرقعات بالحماية المدنية من تفكيها، وجار تمشيط محيط المنطقة.