أخبار عاجلة

قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
إدراج المنطقة السكنية بأبيدوس ضمن خطة "الإسكان" لتطوير العشوائيات -
بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "علي عبد العال" من مسقط رأسه بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

قوات الأمن تفكك عبوة هيكلية على طريق معدية نمرة 6 بالإسماعيلية‎

Google+ Print
قوات الأمن تفكك عبوة هيكلية على طريق معدية نمرة 6 بالإسماعيلية‎ قوات الأمن تفكك عبوة هيكلية على طريق معدية نمرة 6 بالإسماعيلية‎
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع خبراء المفرقعات من تفكيك عبوة هيكلية، تم العثور عليها فى طريق معدية نمرة 6 فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء حسن الزينى مدير الحماية المدنية بتلقيه بلاغا بالعثور على عبوة هيكلية مزودة بأسلاك فى طريق معدية نمرة 6.

على الفور انتقلت القيادة الأمنية وخبراء المفرقعات إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمنى حول مقر الحادث، وتمكن النقيبان خالد عمر وعوض الشاذلى خبراء المفرقعات بالحماية المدنية من تفكيها، وجار تمشيط محيط المنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365