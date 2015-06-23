مقتل سائق بالسلاح الميرى لأمين شرطة أثناء فض مشاجرة فى كفر شكر

لقى سائق مصرعة بعد أن استقرت رصاصة من سلاح طبنجة أمين شرطة بكفر شكر تم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

شهدت قرية كفر عامر منصور بكفر شكر حادثا مأساويا عندما تدخل أمين شرطة لفض مشاجرة بين سائق سوزوكى وسائق توك توك مساء اليوم فأخرج سلاحه الميرى وأطلق رصاصتين فاستقرت إحداها فى جسد الأول ولقى مصرعه فور وصوله مستشفى بنها الجامعى وألقى القبض على المتهم وضبط السلاح وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم إسلام عبد الحميد نائب مدير شرطة النجدة بالقليوبية بلاغاً بوقوع حادث إطلاق نار ومصرع سائق تم إخطار اللواء عبد العظيم نصر مدير الأمن فانتقل العقيد عبد الله جلال مفتش المباحث وتبين أن مشاجرة نشبت بين كل من "رض.ا ا" سائق سوزوكى وبين سائق آخر لتوك توك بسبب أولوية المرور فى الشارع فتدخل أمين الشرطة حسن ا ع بإدارة الجوازات لفض المشاجرة وأخرج سلاحه الميرى وأطلق طلقتين فى الهواء أصابت إحداها الأول ولقى مصرعه فى الحال وتم نقله للمستشفى وألقى القبض على أمين الشرطة والسلاح وتولت النيابة التحقيق.