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المرأة بحاجة إلى مزيد من النوم لاستخدامها الدماغ أكثر من الرجل

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المرأة بحاجة إلى مزيد من النوم لاستخدامها الدماغ أكثر من الرجل المرأة بحاجة إلى مزيد من النوم لاستخدامها الدماغ أكثر من الرجل
كشفت دراسة حديثة قام بها باحثون من جامعة ديوك، أن النساء بحاجة إلى مزيد من النوم أكثر من الرجال، ويرجع ذلك إلى حقيقة أنهم يواجهون المزيد من العواقب النفسية والجسدية مقارنة بالرجال.

وأشار الباحثون إلى أن النساء فى خطر أكبر من الرجال للإصابة بأمراض القلب، والاكتئاب، والمشاكل النفسية.

وأوضح خبير النوم مايكل بريوس أن المرأة تتعرض أكثرلحالات الاكتئاب، ومزيد من الغضب، وتكون أكثر عدائية فى الصباح الباكر.

وعلى الرغم من أن هناك ما يكفى من الأدلة التى تشير إلى أن هذا التفاوت نابع عن العديد من العوامل البيولوجية، إلا أن بعض الخبراء استنتجوا أن الطاقة العقلية هى السبب الرئيسى لذلك، مزعمين أن المرأة تستخدم دماغها أكثر من الرجل.

وأشار الباحثون إلى أن واحدة من المهام الرئيسية للنوم هى السماح للدماغ باستعادة وإصلاح نفسها، ففى أثناء النوم العميق ينفصل عن الحواس الجزء الموجود فى الدماغ المسئول عن التفكير والذاكرة واللغة.

ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، وذلك فى الثانى والعشرين ومن شهر يونيو الجارى.

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