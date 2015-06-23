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نقابة المهندسين بالإسكندرية تخصص خطا ساخنا لتلقى شكاوى الأعضاء

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نقابة المهندسين بالإسكندرية تخصص خطا ساخنا لتلقى شكاوى الأعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية تخصص خطا ساخنا لتلقى شكاوى الأعضاء
قالت المهندسة سمر شلبى، نقيب المهندسين بالإسكندرية، إن النقابة تسعى دائما للتواصل مع مهندسيها والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم، سواء بخصوص الخدمات المقدمة لهم أو إشراكهم فى اتخاذ العديد من القرارات التى تصب فى الصالح العام للمهندس .

وأضافت فى تصريحات صحفية أن لجنة الرعاية الصحية خصصت رقما ساخنا لتلقى الآراء والمقترحات والشكاوى لكل ما يخص مشروع الرعاية الصحية.

وأشارت أن النقابة تسعى للتواصل بطرق مختلفة سواء بالزيارات الميدانية أو من خلال الموقع الإلكترونى ومواقع التواصل الاجتماعى للنقابة، أو من خلال اللقاء الشهرى الذى يعقد فى السبت الأول من كل شهر ويكون بين مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية والأعضاء.

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