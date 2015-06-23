محافظة الإسكندرية تشن حملة لإزالة 3 عقارات مخالفة بحى وسط

شنت اليوم محافظة الإسكندرية من خلال حى وسط بالتعاون مع قسم باب شرقى وبحضور العميد السيد عبد المحسن معاون المحافظ للإزالات ومصطفى عبد السلام سكرتير عام الحى، حملة لإزالة العقار رقم 6-8 شارع قابيل بالإبراهيمية والمكون من أرضى ودورين، حيث تم بناؤه بدون ترخيص.

كما قامت الحملة بإزالة 4 أدوار زيادة عن الترخيص من العقار رقم 43 ش الأنبا يؤنس بالإبراهيمية.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام محافظة الإسكندرية بالقضاء على ظاهرة البناء المخالف والتصدى لأى تعديات على هيبة الدولة.

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