بالصور: نجمات جميلات رغم الحَوَل!

يعتبر الحَوَل من المشاكل الصحيّة التي تترتّب عن خلل في توازن العينين. ويمكن للحوَل أن يؤثّر على البصر، ويمكن أيضا أن تصبح العين كسولة بسببه. وهذا الخلل الصحّي يؤثّر كثيراً على شكل الوجه، فهو مرتبط بجمال المرأة وجاذبيّتها.

إليك ، بالصور، العديد من النجمات اللواتي يعانين من الحوَل، لكن هذه المشكلة لم تؤثّر أبداً على جمالهنّ.

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العديد من النجمات لديهنّ درجات متفاوتة من الحوَل، في كثير من الأحيان يمكن ملاحظتها من خلال العين المجرّدة، والتي تسمّى أيضا Heterotropia. وغالباً ما تظهر في صورهنّ، بالرغم من محاولة إخفائها.

تعتبر Paris Hilton من النجمات الأشهراللواتي يعانين من الحوَل، وهي تتصدّر القائمة بصورها التي تثبت ذلك، إذ أنّها لا تنظر أبداً إلى نفس المكان بكلتا العينين. والجدير ذكره أنّه على الرغم من أنّ هذه النجمة تملك المال الكافي لعلاج هذه المشكلة، إلا أنّها، على ما يبدو، اختارت التأقلم والعيش مع هذا الخلل، لتحوّله الى ميزة جماليّة خاصّة بها.

إليك أيضاً، بالصور، Heidi Klum ، Kristen Bell و Kate Moss وغيرهنّ من النجمات اللواتي يعانين من مشكلة الحوَل. وبالرغم من أنّ هوليوود هي مركز الجمال، إلا أنّ النجمات لم يبحثن عن تغيير شكلهنّ، بل غيّرن المفهوم، وأصبح العيب، أو الخلل، من أساسيّات الجمال.

وأنت، سيدتي، هل تعتقدين أنّ الحوَل يمكن أن يجعل صاحبه يبدوأكثر جاذبيّة؟

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