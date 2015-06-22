فوائد مذهلة للكيوى أبرزها تقليل علامات الشيخوخة والبقع الداكنة والتجاعيد

وفى هذا السياق، أوضح الموقع الطبى “Health Food Star”، بعض الفوائد المذهلة للكيوى، والتى تشمل:
• فاكهة الكيوى تحتوى على عدد من العناصر الغذائية النادرة، كما تحتوى على مضادات الأكسدة، وفيتامينى C وE.
>• فاكهة الكيوى تحتوى على الألياف الغذائية، حيث تعتبر بمثابة ملين طبيعى يساعد الجسم على إزالة كل المخلفات والسموم.
• الكيوى يحتوى على نسبة عالية من فيتامين E الذى يساعد البشرة فى الحصول على النعومة والرطوبة، كما يساعد على تجديد الخلايا مما يجعل البشرة شابة ومرنة.
>• الكيوى غنى بفيتامين C الذى يساعد على تكوين الكولاجين، وهو ما يعمل على إصلاح وعلاج الجلد من الخدوش والجروح.
• فاكهة الكيوى تحتوى على أوميجا 3 وهى من الأحماض الدهنية التى تحمى الجلد والأغشية الخلوية.
>• فاكهة الكيوى تقلل علامات الشيخوخة، والبقع الداكنة والتجاعيد والخطوط الرفيعة بفضل المواد المضادة للاكسدة.
• الكيوى غنى بـ “AHA”الذى يساعد فى مكافحة حب الشباب، والدمامل، والبثور والخراج.
>• الكيوى لديه الأحماض الأمينية التى تحمى البشرة من أضرار أشعة الشمس.