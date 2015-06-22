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فوائد مذهلة للكيوى أبرزها تقليل علامات الشيخوخة والبقع الداكنة والتجاعيد

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فوائد مذهلة للكيوى أبرزها تقليل علامات الشيخوخة والبقع الداكنة والتجاعيد فوائد مذهلة للكيوى أبرزها تقليل علامات الشيخوخة والبقع الداكنة والتجاعيد
تتميز فاكهة الكيوى عن غيرها من الفواكه باحتوائها على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم، كما أنها تعتبر مصدرا جيدا لفيتامين C.

وفى هذا السياق، أوضح الموقع الطبى “Health Food Star”، بعض الفوائد المذهلة للكيوى، والتى تشمل:

• فاكهة الكيوى تحتوى على عدد من العناصر الغذائية النادرة، كما تحتوى على مضادات الأكسدة، وفيتامينى C وE.
>• فاكهة الكيوى تحتوى على الألياف الغذائية، حيث تعتبر بمثابة ملين طبيعى يساعد الجسم على إزالة كل المخلفات والسموم.

• الكيوى يحتوى على نسبة عالية من فيتامين E الذى يساعد البشرة فى الحصول على النعومة والرطوبة، كما يساعد على تجديد الخلايا مما يجعل البشرة شابة ومرنة.
>• الكيوى غنى بفيتامين C الذى يساعد على تكوين الكولاجين، وهو ما يعمل على إصلاح وعلاج الجلد من الخدوش والجروح.

• فاكهة الكيوى تحتوى على أوميجا 3 وهى من الأحماض الدهنية التى تحمى الجلد والأغشية الخلوية.
>• فاكهة الكيوى تقلل علامات الشيخوخة، والبقع الداكنة والتجاعيد والخطوط الرفيعة بفضل المواد المضادة للاكسدة.

• الكيوى غنى بـ “AHA”الذى يساعد فى مكافحة حب الشباب، والدمامل، والبثور والخراج.
>• الكيوى لديه الأحماض الأمينية التى تحمى البشرة من أضرار أشعة الشمس.

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مصر 365