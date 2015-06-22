3 فوائد مذهلة للكمثرى.. أبرزها صحة القلب وضبط السكر فى الدم

يوصى خبراء التغذية بتناول الكمثرى باعتبارها الغذاء الصحى، كما أن الشاعر اليونانى هوميروس أطلق عليها اسم "الهدية"، ولكن على الرغم من أن هذه الفاكهة على رأس قائمة أصح الفواكه، إلا أنها لا تحظى بالشهرة الكافية بين العامة كعديد من الأنواع الأخرى.

وهناك 3 فوائد مذهلة يقدمها الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، عن الكمثرى، وهى:

1- الكمثرى مفيدة لصحة القلب

>أمراض القلب هى السبب الأكبر للوفاة فى العالم، لكن ثمرة كمثرى واحدة يوميا، يمكن أن تحمى من السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

كما أن الكمثرى غنية بالألياف التى تساعد القلب على البقاء فى صحة جيدة، وهى أيضاً تعمل على خفض ضغط الدم وتقلل مستويات الكولسترول السيئ.

2- الكمثرى تزيد الطاقة وتؤثر إيجابيا على المخ

>تحتوى نصف ثمرة الكمثرى على 15٪ من الجرعة اليومية الموصى بها من النحاس، وهو معدن يساعد على الحفاظ على صحة الجهاز العصبى، مما يزيد أيضاً من القوة الذهنية.

وأوضح الخبراء أنها مصدر ممتاز لسكر الفواكه والجلوكوز، التى تساعدنا على الحفاظ على الطاقة طوال اليوم.

3- الكمثرى تساعد فى السيطرة على مرض السكرى

>الكمثرى تمنع ارتفاع مستوى السكر فى الدم، وتوفر السيطرة على الجلوكوز، كما أن هذه الفاكهة تنظم وزن الجسم، حيث إنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالمواد المغذية التى تسرع عملية فقدان الوزن، كما تحفز المناعة.