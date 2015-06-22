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غدًا محاكمة 47 متهمًا باقتحام قسم شرطة التبين

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غدًا محاكمة 47 متهمًا باقتحام قسم شرطة التبين غدًا محاكمة 47 متهمًا باقتحام قسم شرطة التبين

أرشيفية

تنظر غدا الثلاثاء محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد فهمى، محاكمة 47 متهمًا باقتحام قسم التبين، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

وأسندت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار “طارق أبو زيد”، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة للمتهمين بأمر الإحالة عددا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل ضابط وشرطيين من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة في شهر أغسطس من العام الماضى.

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