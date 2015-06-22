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مصادر كنسية: إعلان الصيغة النهائية للائحة الأحوال الشخصية أول يوليو

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مصادر كنسية: إعلان الصيغة النهائية للائحة الأحوال الشخصية أول يوليو مصادر كنسية: إعلان الصيغة النهائية للائحة الأحوال الشخصية أول يوليو
كشفت مصادر كنسية، عن أن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أمهل المجالس الإكليريكية القائمة على دراسة لائحة الأحوال الشخصية الجديدة للأقباط الأرثوذكس وتعمل على تعديلها، حتى نهاية الشهر الجارى، على أن يتم الإعلان عنها مطلع يوليو.

وقال مصدر لـ"اليوم السابع"، إن الأنبا بولا أسقف عام طنطا ورئيس المجالس الإكليريكية، يعقد اجتماعات مكثفة الأسبوع الجارى مع الأنبا دانيال أسقف المعادى ورئيس المجلس الإكليريكى بالقاهرة، بالإضافة إلى الأنبا باخوم رئيس المجلس الإكليريكى للوجه القبلى، وأنبا سوفيؤدوس رئيس المجلس الإكليريكى بالوجه البحرى.

وأوضح مصدر، أن الأساقفة يدرسون التعديلات الجديدة التى توسع مفهوم الزنا ليشمل الزنا الحكمى، ويحاولون الخروج بأفضل صياغة لا تخالف شرط الإنجيل، لا طلاق إلا بعلة الزنا، وفى الوقت نفسه تحاول حل مشاكل الأقباط العالقين فى زيجات فاشلة.

فى سياق متصل، قال القمص رويس مرقص، وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، أن المجلس الإكليريكى بالمحافظة، منح 30 مسيحياً تصريحاً بالزواج الثانى.

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مصر 365