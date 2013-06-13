"مسلم" عن انفراد "الوطن": مهمتنا كشف الحقيقة.. ولسنا طرفا في معركة سياسية مع "قنديل"

مسلم: "مين فينا دلوقتي مش مُتقدم فيه بلاغ للنائب العام"

كتب : سهيلة حامد منذ 11 دقيقة

قال الكاتب الصحفي، محمود مسلم، مدير تحرير جريدة "الوطن"، أن الدكتور هشام النشوي، كبير مهندسي وزارة الري، وعضو اللجنة القومية للهيدرولوجيا بمنظمة اليونيسكو، أكد في حديثه لـ"الوطن"، أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أمد شركة "بلبادس" الهولندية، بمعلومات وبيانات سرية عن إيرادات النهر والفيضان في مصر، أثناء توليه منصب وزير الري عام 2011، مشيرًا إلى أن "الوطن" نشرت تصريحات النشوي على لسانه، وعرضت التسجيلات التي تثبت صحة ما قاله.

وأضاف مسلم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "بلدنا بالمصري"، على قناة "أون تي في"، مع الإعلامية ريم ماجد، أن النشوي، أكد أن قنديل، هو من كان وزيرا للري حينها ولم تعرض التوقيعات على القوات المسلحة، وتم توقيعها من وزارة الري، وتابع: "نحن لسنا طرفًا في هذه القضية، نحن نعرض معلومات وحقائق نُقلت على لسان قيادي هام، ونمارس دورنا في كشف الحقيقة".

أما بشأن البلاغ الذي قدمه قنديل، ضد جريدة "الوطن"، قال مسلم: "مين فينا دلوقتي مش مُتقدم فيهبلاغ للنائب العام؟"، وأضاف: لدينا أدلة أخرى سوف نعرضها في الأيام القادمة ونتقدم بها إلى المحكمة.

كما شدد مدير تحرير "الوطن"، أن الجريدة تكشف الحقائق بدورها، ومن يتضرر، يتقدم ببلاغ ونحن لنا الحق في الدفاع عن أنفسنا، وفي حال استدعاء النائب العام لنا، سوف نقدم له التسجيلات والاتفاقية التي نشرت في "الوطن"، وسوف ندافع عن أنفسنا بالوثائق والمستندات، مضيفًا نحن وسيلة لإشهار الحقيقة، ولسنا طرفا في معركة سياسية مع "قنديل".