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السيسي يبحث سبل زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر

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السيسي يبحث سبل زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر السيسي يبحث سبل زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر

جاانب من الاجتماع

اجتمع الرئيس عبد الفتاح اليوم بالمهندس خالد رامي وزير السياحة، وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير السياحة استعرض ملامح خطة الوزارة للنهوض بأوضاع قطاع السياحة بما تتضمنه من أهداف واستراتيجيات ومقترحات للتحرك والتنفيذ، حيث أشار الوزير إلى أهمية العمل على زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر بمعدلات مناسبة سنويا لتصل الى 20 مليون عام 2020 وبما يتناسب مع طاقة البنية التحتية والسعة السياحية والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية والأثرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس خالد رامي استعرض جهود الوزارة المبذولة للترويج للسياحة في وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة الدولية، من خلال التركيز على منتجات سياحية عالية الجودة وتنويع مجالات السياحة والخدمات السياحية التي يتم تقديمها، مع تسليط الضوء على الطابع العصري وحسن الضيافة والأمان الذي تتمتع به مصر.

وأكد الرئيس على أهمية توفير كافة سبل التأمين للسائحين باعتبارهم ضيوفا لمصر وتأكيد الوجه الحضاري لها، ومن ثم فإنه يتعين زيادة الوعي ونشر ثقافة حسن الاستقبال ومعاملة السائحين بالشكل اللائق.

وفي هذا الصدد، ذكر وزير السياحة أنه جاري اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن من خلال تدريب الكوادر العاملة في القطاعات ذات التعامل المباشر مع السائحين.

وعرض وزير السياحة خلال الاجتماع عدة إجراءات تهدف إلى جذب مزيد من السائحين وتشجيع الزيارات المتكررة وزيادة فترة إقامة السائح وتقليص أثر الطابع الموسمي على الحركة السياحية.

وذكر الوزير أن الفترة القادمة ستشهد منح الأولوية للمشاريع المتميزة التي تمثل قيمة تنافسية مضاعفة للمنتج السياحي المصري وتساهم في تعميق مفاهيم السياحة المستدامة والسياحة الخضراء والسياحة المجتمعية التي تتضمن مشاركة المجتمعات المحلية بما تتسم به من تراث متميز في الأنشطة والفعاليات السياحية.

وأكد الرئيس على أهمية العمل على تنفيذ مشروعات سياحية جديدة، أخذا في الاعتبار ما تمتلكه مصر من مزايا نسبية ومقومات سياحية هائلة، فضلا عما تساهم به السياحة من توفير فرص للعمل وتشغيل الشباب حيث توفر حوالي 12.6% من حجم العمالة المصرية.

ووجه الرئيس بأهمية العمل على إعادة تصميم وتطوير المدن والمقاصد السياحية ليس فقط لإضفاء الطابع الجمالي عليها ولكن أيضا لتيسير حركة نقل السائحين بين مختلف المقاصد السياحية، كما وجه الرئيس خلال الاجتماع بأهمية إعداد المبادرات لتشجيع السياحة الداخلية وخاصة بين أوساط الشباب لتعريفهم بالمقاصد السياحية لبلدهم.

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