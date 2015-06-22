الحكومة تسمح للسلع التموينية بالاستيراد من الخارج للحد من ارتفاع الأسعار

وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بتدبير احتياجات البلاد من سلعة الزيت أو أى سلع أخرى، عن طريق الاستيراد من الخارج، وذلك لإحداث توازنات في الأسعار داخل الأسواق المحلية للحد من زيادة الأسعار بما يصب في صالح المواطن المصرى.

وعقب الاستماع إلى عرض من رئيس إتحاد الصناعات المصرية، وافقت اللجنة الوزارية الإقتصادية على الإستجابة إلى المطلب الخاص بزيادة قيمة دعم الصادرات المصرية من 2.6 مليار جنيه، إلى 5 مليارات جنيه، وذلك بما يساهم في زيادة الفرص أمام المنتج المصري للمنافسة في الأسواق العالمية وفتح أسواق تصديرية جديدة أمامه، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل للشباب في القطاعات المختلفة.