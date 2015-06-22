ابنك عاوز يصوم؟!.. تعرف على السن المناسب لبداية صيام الأطفال

البلوغ هو السن الشرعى للصيام

تدريب الطفل على الصيام يجب أن يتم تدريجيًا

أرسلت قارئة تسأل عن السن المناسب لبداية تدريب الطفل على الصيام، وتقول إن طفلها عمره خمسة أعوام وقد بدأت تدريبه هذا العام، وتريد أن تعرف هل هذا الموعد مبكرا، أو قد يمثل خطورة ما على حالته الصحية؟>ويجيب عن سؤالها أستاذ طب وسلوك الأطفال الدكتور طلعت حسن سالم.>تبعا لرأى طلعت فإن السن المفروض لصيام الاطفال، استنادًا للسنة النبوية والتعاليم الدينية، يبدأ عند مرحلة البلوغ، ومن المفاهيم الخاطئة لدى البعض أن الصيام كالصلاة يبدأ التدريب عليه فى سن السابعة ويفرض فى سن العاشرة، وهو أمر خاطئ بالطبع من الناحية الشرعية والصحية أيضًا.>ويوضح طلعت أن عمليه تدريب الطفل على الصيام لا يجب أن تبدأ قبل سن السابعة او السادسة، مع ضرورة أن يسبقها فترة من التدريب والتأهيل النفسى لمفهوم الصيام، كما يجب أن تستغرق فترة التدريب ما لا يقل عن ثلاثة إلى أربع سنوات، وأن لا نفرض الأمر على الطفل بالقوة وفى حالة شكواه من العطش أو الجوع نمده بما يحتاجه.

كما يجب أن تكون فترات الصيام قصيرة، كأن تمتد إلى أذان الظهر ثم العصر، وينصح طلعت بضرورة التنبه إلى أن صيام شهر رمضان فى موسم الصيف أكثر مشقة للأطفال.

> وهو ما يجب مراعاته حتى لا ينفر الطفل من الصيام بشكل نهائى.

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