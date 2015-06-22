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محافظ بني سويف يصرف 40 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرتي فقيدي حادث بني هارون‎

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محافظ بني سويف يصرف 40 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرتي فقيدي حادث بني هارون‎ محافظ بني سويف يصرف 40 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرتي فقيدي حادث بني هارون‎

المحافظ أثناء تسليمه الإعانة للأسرة

إستقبل المستشار محمد سليم محافظ بني سويف، أسرتي عبد العظيم حسين عبد العظيم ، ومحمود أحمد عبد الغني ، اللذين لقيا مصرعهما بخزان مياه محطة الصرف الصحي بقرية بني هارون مركز بني سويف، حيث قرر المحافظ صرف 20 ألف جنيه إعانة مالية عاجلة لكل أسرة.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرتي الفقيدين والدعاء بأن يتغمدهما الله بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، كما إستمع إلى مطالب الأسرتين وإحتياجاتهما ووعد بتلبيتها، مشدداً على أن بابه مفتوح لهم في أي وقت.

كما أكد أن الدولة تتخذ كافة السبل التي تجعلها قريبة من مواطنيها وعلى دراية تامة بإحتياجاتهم والعمل على تلبيتها وإيجاد الحلول والبدائل غيرالتقليدية لكافة المشكلات والصعوبات التي تواجهه.

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