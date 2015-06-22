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وزير الدفاع التونسي يؤكد أهمية الدور المصري والتونسي في حل الأزمة الليبية

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وزير الدفاع التونسي يؤكد أهمية الدور المصري والتونسي في حل الأزمة الليبية وزير الدفاع التونسي يؤكد أهمية الدور المصري والتونسي في حل الأزمة الليبية

فرحات الحرشاني

أكد فرحات الحرشاني وزير الدفاع التونسي أهمية الدور الذي تلعبه وتونس في حل الأزمة الليبية وذلك في إطار التعاون الثنائي بين الجانبين بالإضافة إلى الدور متعدد الأطراف لدول الجوار الليبي.

صرح بذلك السفير المصري بتونس أيمن مشرفة مشيرا إلى أنه التقى وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني الجمعة الماضية برفقة ملحق الدفاع العسكري المصري العميد محمد عزت حيث تناولا الحديث سويا حول مستجدات الأوضاع الإقليمية لاسيما فيما يتعلق بالجارة الليبية.

وأضاف أنه التقى كذلك وزير التنمية والتعاون الدولي والاستثمار التونسي ياسين إبراهيم حيث ناقشا سبل تعزيز وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين لاسيما وأنها لا ترتقى إلى المستويات الملائمة.

وكان السفير المصري بتونس قد التقى أواخر الشهر الماضي مع وزيري التجارة والفلاحة التونسيين وتم الاتفاق على تفعيل عمل اللجان القطاعية لإعداد البيانات الدقيقة حتى يتسنى رفعها إلى اللجنة العليا المشتركة إبان انعقادها.

وقال، “إنه تم الاتفاق مبدئيا على استئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة رئيس مجلسي الوزراء خلال النصف الثاني من العام الجاري 2015 موضحا أن آخر اجتماع لهذه اللجنة كان في 2010″.

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