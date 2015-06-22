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محافظ الدقهلية يسلم الأسر الأولى بالرعاية 75 رأس ماشية

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محافظ الدقهلية يسلم الأسر الأولى بالرعاية 75 رأس ماشية محافظ الدقهلية يسلم الأسر الأولى بالرعاية 75 رأس ماشية
بدأت محافظة الدقهلية فى توزيع رؤوس الماشية المهداة من رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة الزراعة على الأسر الأولى بالرعاية.

وسلم حسام الدين إمام، محافظة الدقهلية، عددا من الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بقرية طنبول التابعة لمركز السنبلاوين 75 رأس ماشية، مهداة من رئاسة الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الزراعة والقوات المسلحة وجمعية الأورمان.

وقال إمام: "أوجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، هذا القائد العظيم الذى يتمتع بشعبية جارفة"، مؤكّدًا أنه دائم التنبيه على الاهتمام بالمواطن البسيط والضعيف الذى لا يستطيع أن يطلب حقه، والاهتمام بمحدودى الدخل.

وأوضح هناء عبد العزيز، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية أنه سيتم تسليم كل أسرة رأس ماشية ذكر، وزن 200 كيلو، ومبلغ 600 جنيه شهريا لمدة 6 شهور، لمصاريف الأعلاف، ويمكن بيع الرأس بعد 6 شهور بعد وصول الوزن 400 كيلو بمبلغ 12000 جنيه، وتشترى الأسرة رأسا بديلة، أقل سعرًا ليتم الاستفادة من فارق السعر.. ويذكر بان نصيب محافظة الدقهلية 225 رأس توزع على ثلاثة أيام بين مراكز السنبلاوين، وتمى الأمديد، وميت غمر.

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مصر 365