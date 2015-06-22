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أولياء أمور "فيكتوريا كولدج" يستغيثون بوزير التعليم ضد مديرة المدرسة

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تقدم أولياء أمور كلية فيكتوريا كولدج بالإسكندرية باستغاثة مرفق بها مستندات لوزير التربية والتعليم اليوم الاثنين، ضد قرار تعيين مديرة كلية فيكتوريا كولدج المخالف للقرار الوزارى رقم 247 لسنة 2011 والذى أحدث فوضى بالمعاهد القومية لعدم مطابقة مؤهلها الدراسى بمنصبها كمديرة، بحسب ما جاء بالشكوى.

وأضافت الشكوى أن القرار الوزارى يشدد على أن مديرة الكلية لابد أن تكون خريجة لغات، والمديرة التى تم تعيينها حاصلة على ليسانس آداب قسم لغة عربية.

وأشار أولياء الأمور خلال استغاثتهم إلى أنهم حاصلوا على مستندات تؤكد عدم وجود خبرة سابقة تؤهلها لمنصب مديرة، حيث إنه بتاريخ 22 سبتمبر لسنة 2011 تم ندبها لتولى منصب مديرة بمدرسة محمد كريم وتم إرجاء تنفيذ القرار الوزارى يوم 24 سبتمبر لسنة 2011 أى بعد 48 ساعة، وصدر لها قرار آخر بندبها نائب مديرة مدرسة النصر للبنين بالشاطبى بتاريخ 14 نوفمبر 2011، تم أرجاء هذا القرار ايضا بعد مدة قصيرة، وتم ندبها من وظيفة وكيل المرحلة الثانوية بكلية البنات بزيزينيا إلى قسم المتابعة بكلية النصر للبنات بالشاطبى للعام الدراسى 2012 \2013.

وأوضح أولياء الأمور أنها لم تتول إدارة أى مدرسة من قبل ولكن تولت منصب ناظرة إعدادى فقط وحين تم ترقيتها إلى ناظرة ثانوى بكلية البنات لم تستمر بالعمل إلا شهرًا واحدًا فقط.

وطالب أولياء الأمور باستبعاد التحقيق فى الأمر مع رئيس المعاهد القومية حتى يحكم المدارس القوانين الوزارية وتعيين من هو جدير بالمنصب من حيث المؤهل الدراسى والخبرات السابقة له.
>اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
>

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