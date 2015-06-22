مدير الخطوط اليمنية: نقل 48 نازحا يمنيا من القاهرة إلى السعودية

قال صادق عبد العزيز مدير محطة الخطوط اليمنية بمطار القاهرة الدولى إنه تم نقل اليوم الاثنين 48 نازح يمنى، من القاهرة إلى السعودية ليعودوا إلى بلادهم.

وأضاف أن الشركة قد نقلت حتى اليوم 5809 يمنى على متن 34 رحلة جوية، مشيرا إلى أن الرحلة انطلقت من مطار القاهرة إلى مطار "بيشة" بالمملكة العربية السعودية، ثم إلى مطار صنعاء، وهى آخر الرحلات التى تنظمها الشركة حاليا، حيث من المقرر أن يتم ترتيب رحلات تجارية للشركة خلال المرحلة القادمة.

وأوضح أن الرحلات تتم بالتنسيق بين السلطات المختصة لإجلاء الرعايا اليمنيين من القاهرة، معربا عن أمله فى استئناف الشركة لتنظيم رحلاتها بشكل طبيعى بين القاهرة وصنعاء فى القريب العاجل، وكذلك مع عواصم العالم كافة.

>