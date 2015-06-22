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عصام الأمير يصدر حركة تغييرات في ماسبيرو

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عصام الأمير يصدر حركة تغييرات في ماسبيرو عصام الأمير يصدر حركة تغييرات في ماسبيرو

اصدر عصام الأمير رئيس مجلس امناء اتحاد الإذاعة و التليفزيون قراراً بنقل محي الدين عبد العظيم عطوه محمد من وظيفة نائب رئيس القناة الثالثة بالدرجة العالية بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا ليشغل وظيفة ” رئيس القناة الثالثة ” بالدرجة العالية بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا بقطاع القنوات الإقليمية .

 كما أصدر قراراً بنقل احمد عمر شكرى من وظيفة ” رئيس الإدارة المركزية لقناة النيل للرياضة ” بالدرجة العاليه بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا ليشغل وظيفة مستشار ” ب ” بالدرجة العاليه بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا .

 و أصدر قراراً بتكليف المهندس محمد محمود محمد موسي ” مدير عام تشغيل وصيانة استوديوهات الأخبار المسموعة ” بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا للقيام بمهام وظيفة ” رئيس الإدارة المركزية لتشغيل وصيانة استوديوهات الإذاعات الإقليمية ” بالدرجة العاليه بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا بقطاع الهندسة الإذاعية .

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