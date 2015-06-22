بالصور أهالى قرية الظواهرية بالشرقية يصرخون من قطع مياه الشرب من أول رمضان

>يعانى العديد من أهالى قرية "هيج أبوزيد " الظواهرية منشأة أبوعمر بمحافظة الشرقية، من انقطاع مياه الشرب عنهم طول فترة النهار، وخاصة منذ أول أيام شهر رمضان الكريم، وعدم توفيرها بالحنفيات لتجهيز وجبة الإفطار .

ويقول "مبروك محمد مبروك" من الأهالى أن العاملين بمحطة مياه شرب طارق بن زياد ومحطة مياه شرب الحسينية، لم يقوموا بعملهم، وأنهم متقاعسين عن تأدية واجبهم، مع العلم بان جميع المواطنين يقومون بدفع الفواتير الشهرية.

ويضيف "محمود عمر قطب" أن العديد من الأهالى وخاصة الأطفال حياتهم مهددة بالخطر نظرا لقفل وقطع المياه مما يدفعهم إلى الشرب من مياه الآبار، مما ترتب عليه انتشار الأمراض والأوبئة

ويقول "إبراهيم عكاشة متولى" أن الأهالى تضطر إلى شراء المياه منذ بداية شهر رمضان، ولكن يعانون أشد معاناة، لضيق الطريق الموصل للقرية، والذى لا يسمح بمرور السيارات، مما يدفعهم إلى الذهاب إلى محطات المياه لشراء المياه، لكى يتمكنوا من توفير المياه وخاصة لتجهيز وجبة الإفطار، فضلا عن عدم وجود مياه بمساجد القرية أثناء الصلاة ،وطالب أهالى القرية المسئولين بسرعة إعادة المياه لهم .



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