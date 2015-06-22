ضبط سيدتين تقودان "عربة كارو" بمطار القاهرة

تمكن أمن شركة ميناء القاهرة الجوية، من ضبط سيدتين تقودان "عربة كارو يجرها حمار" بجوار مسجد فيصل بالمطار بعد أن استطاعتا المرور بالعربة الكارو من كمين الشرطة المتواجد على طريق المطار بالقرب من وزارة الطيران المدنى.

وأكد مصدر مطلع بالمطار لـ"اليوم السابع"، أنه عقب إلقاء رجال شركة ميناء القاهرة الدولى، القبض على السيدتين قاما بتسليمهما إلى شرطة ميناء القاهرة التى قامت بالتحفظ على السيدتين والعربة، وتبين من التحقيق معهم أن السيدة الأولى تدعى "رحاب.ا"، والثانية "سناء.ع"، وأنهما من جامعى القمامة، وتم عمل محضر تسول لهما.

وأضاف المصدر أنه فور إخطار اللواء طارق فتحى مدير أمن المطار بالواقعة، قام على الفور بتحويل الكمين الأمنى المثبت على طريق المطار بجوار وزارة الطيران للتحقيق فى الواقعة بعد سماحهم بمرور السيدتين بالعربة الكارو.

يذكر أن أمن شركة ميناء القاهرة قد سبق وتحفظ على "حمار" فى شهر إبريل الماضى استطاع التسلل والوصول إلى الصالة رقم 3 بمطار القاهرة الدولى.