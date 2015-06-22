احذر.. انخفاض السكر خلال الصيام يعرض خلايا المخ للتلف بعد 15 دقيقة

أكدت الدكتور هالة على جمال الدين أستاذ السكر والغدد الصماء بطب قصر العينى أن مريض السكر يجب أن لا يمارس أى رياضة أثناء صيامه وإذا أراد ممارسة الرياضة يكون بعد الإفطار بساعتين.

وقالت صلاة التراويح تعتبر نوعا من الرياضة وإذا أراد أن يتناول بعض الفواكه أو السكريات لابد من تناولها بكميات قليلة ولكن بعد أداء صلاة التراويح.

وقالت يجب على مريض السكر أن لا يتناول طعامه مباشرة بعد المغرب ولكن يأخذ تمرة أو ثلاث تمرات أو شوربة أو دوم أو سوبيا أو تمر هندى أو كركديه محلى بسكر دايت ويمكن أن يتناول الطعام بعد الصلاة وعدم تناول الطعام مباشرة ويقوم بتأخير سحوره قبل الفجر مباشرة أسوة بسنة الرسول ويمكن تناول الزبادى أو الموز أو المشمش المجفف أو العدس أو أى اطعمة غنية بالبوتالسيوم للاحتفاظ بالماء الموجودة فى الجسم حتى لا يفقد سوائل كثيرة خلال الصيام وأى مريض سكر لابد من أن يقيس نسبة السكر أثناء الصيام وخصوصا فى نصف اليوم أو قبل المغرب بساعة ولابد من حفظ بعض الأرقام مثل وصول السكر إلى 300 أو أكثر فلابد من الإفطار فورا وإذا كان 70 أو أقل لابد من الإفطار ولا يجب أن يذهب للنوم إذا انخفض إلى 70 لأن السكر يمكن أن ينخفض لدرجة أكثر من 70 دون أن يشعر ويدخل فى غيبوبة سكرية أو حدوث تشنجات لأن خلايا المخ لا تحتمل نقص السكر أكثر من 15 دقيقة وألا يحدث تلف فى خلايا المخ.

وقالت ممنوع مريض السكر النوع الأول من الأطفال أن يصوم والنوع الثانى الذى يأخذ حقنتى أنسولين ممنوع الصيام وخاصة مع الأنسولين المخلوط والمريض الذى يعانى من قصور فى الكلى أو الكبد أو لدية جلطة فى القلب أو المخ قبل الصوم بثلاثة أشهر وإذا كان يعانى من تقدم فى شبكية العين ممنوع يصوم.