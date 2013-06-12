خالد علي: "الإخوان" تنظيم يرفض السلمية ويجهل الحوار ولا يعرف سوى لغة الإرهاب لمن يعارضه

كتب : ماهر هنداوي ومحمد الأبنودي منذ 12 دقيقة

قال خالد علي المرشح الرئاسي السابق، إن محاولة تنظيم الإخوان، وأنصارهم من الإسلاميين، فض اعتصام المثقفين بالقوة والعنف أمس، يؤكد أنه تنظيم يرفض السلمية ويجهل الحوار ولا يعرف سوى لغة الإرهاب والقمع لمن يعارضه.

وأضاف علي، في تصريح خاص لـ"الوطن" على هامش زيارته للمعتصمين بوزارة الثقافة، للمطالبة بإقالة الوزير، أنه منذ بدء دخول المثقفين في اعتصامهم المفتوح، لم يتلف كرسي واحد، ولم يتم استخدم أي وسيلة عنف، واقتصر الأمر على التعبير عن آرائهم سلميا، وهو ما كفله القانون للشعوب الحرة وللبلاد الديمقراطية.

وأضاف علي، أن الأمر تحول من إقالة وزير الثقافة إلى فكرة تحرير بلد من قيود جماعة وسطوة غاشمين.