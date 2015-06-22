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مصرع شخصين وإصابة ثالث فى حادث تصادم بالمنيا

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مصرع شخصين وإصابة ثالث فى حادث تصادم بالمنيا مصرع شخصين وإصابة ثالث فى حادث تصادم بالمنيا
لقى شخصين مصرعهما وأصيب آخر فى حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة نقل، محملة بالرمال على طريق قرية طوة - تلة على مصرف المحيط بمركز المنيا.

وكان اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة مركز المنيا، يفيد بمصرع كل من إبراهيم صابر محمد 46 سنة موظف، وعبد العزيز عبد الحميد عبد المجيد، موظف 42 سنة، بينما أصيب شعبان على أحمد 33 سنة، بإصابات بالغة والجميع مقيمون بقرية كوم الزهير التابعة لمركز أبو قرقاص وبالانتقال تبين اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة نقل محملة بالرمال، أدى إلى الإصطدام بالدراجة النارية.
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