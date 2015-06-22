شرطة التموين تضبط 3 أطنان مخلل فاسد فى الجيزة

نجح ضابط شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة من ضبط قرابه الـ3 أطنان من المخللات غير صالحة للاستخدام الآدمى قبل توزيعها فى الأسواق فى رمضان .

حيث وردت معلومات، أكدتها تحريات ضباط شرطة التموين بقيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع للمخللات بدون ترخيص بمنطقة إمبابة، وأنه يستخدم ملح السياحات المخصص لأغراض الصناعة فى بعض الأحماض الغذائية مجهولة المصدر لإسراع عمليه إعداد المخللات، مما يضر بشدة بالمستهلكين وذلك لتحقيق أرباح طائلة بطرق غير مشروعة.

وتم إعداد حملة أمنية واستهداف المصنع المذكور والقبض على المتهم محمدود .ع 35 سنة مدير المصنع، كما تم ضبط 2 و750 كيلو من المخللات الفاسدة غير صالحة للاستخدام الآدمى قبل توزيعها بالأسواق، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة لتولى التحقيق .

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