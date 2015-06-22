أخبار عاجلة

قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
إدراج المنطقة السكنية بأبيدوس ضمن خطة "الإسكان" لتطوير العشوائيات -
بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "علي عبد العال" من مسقط رأسه بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

غادة والي: 72 منظمة أجنبية غير حكومية مصرح لها العمل في مصر

Google+ Print
غادة والي: 72 منظمة أجنبية غير حكومية مصرح لها العمل في مصر غادة والي: 72 منظمة أجنبية غير حكومية مصرح لها العمل في مصر

أصدرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي تصريحاً لمنظمة العمل ضد الجوع الأسبانية لممارسة أنشطتها بمصر كمنظمة أجنبية غير حكومية ليصبح عدد المنظمات الأجنبية غير الحكومية الصادر لها تصريح بالعمل من الوزارة 72 منظمة تعمل طوال فترة الترخيص الممنوحة لها على مستوى الجمهورية عبر العديد من المجالات التنموية والتدربية والتعليمية والصحية.

وأوضحت الوزيرة أنه وفقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية صدر تصريح لمنظمة العمل ضد الجوع الأسبانية للمساهمة في تخفيف مستوى الفقر وتطوير الاقتصاد المجتمعي للطبقات الشعبية الفقيرة وتحسين الظروف الزراعية وزيادة إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة وتخفيف ظاهرة التصحر وتحسين الأنشطة المدرة للدخل من خلال المعدات والتدريب والتسويق وفي مجال الصحة محاربة سوء التغذية وبناء القدرات الصحية للأفراد.

وأضافت والي أن التصريح للمنظمة يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم ومساندة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكا أساسيا ومهما في دفع عجلة التنمية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الزمالك لمباراة الشرقية وأبرز أخبار الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الزمالك لمباراة الشرقية وأبرز أخبار الفريق