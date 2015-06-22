غادة والي: 72 منظمة أجنبية غير حكومية مصرح لها العمل في مصر

أصدرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي تصريحاً لمنظمة العمل ضد الجوع الأسبانية لممارسة أنشطتها بمصر كمنظمة أجنبية غير حكومية ليصبح عدد المنظمات الأجنبية غير الحكومية الصادر لها تصريح بالعمل من الوزارة 72 منظمة تعمل طوال فترة الترخيص الممنوحة لها على مستوى الجمهورية عبر العديد من المجالات التنموية والتدربية والتعليمية والصحية.

وأوضحت الوزيرة أنه وفقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية صدر تصريح لمنظمة العمل ضد الجوع الأسبانية للمساهمة في تخفيف مستوى الفقر وتطوير الاقتصاد المجتمعي للطبقات الشعبية الفقيرة وتحسين الظروف الزراعية وزيادة إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة وتخفيف ظاهرة التصحر وتحسين الأنشطة المدرة للدخل من خلال المعدات والتدريب والتسويق وفي مجال الصحة محاربة سوء التغذية وبناء القدرات الصحية للأفراد.

وأضافت والي أن التصريح للمنظمة يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم ومساندة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكا أساسيا ومهما في دفع عجلة التنمية.

أ ش أ