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وفد الحوثيين فى جنيف يعود إلى مسقط .. وتوجه لشمول أعضائه بالعقوبات

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وفد الحوثيين فى جنيف يعود إلى مسقط .. وتوجه لشمول أعضائه بالعقوبات وفد الحوثيين فى جنيف يعود إلى مسقط .. وتوجه لشمول أعضائه بالعقوبات
غادر الوفد الذى يمثل الحوثيين وأتباع الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح سويسرا أمس بعد فشل المشاورات اليمنية متوجها إلى مسقط.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الاثنين عن وزير حقوق الإنسان اليمنى عز الدين سعيد الأصبحى القول إن وفد الحوثيين غادر جنيف بعد أن فشل فى تمديد فترة البقاء فيها , سعيا للقاء جهات سياسية مختلفة.

ونقلت كذلك عن مسؤول يمنى أن حكومته تتجه لرفع أسماء وفد الحوثيين وحلفائهم الذين شاركوا فى مؤتمر جنيف إلى مجلس الأمن لشمولهم بالعقوبات.

إلى ذلك ، كشفت مصادر عن تغيير مسار سفينة إغاثة تابعة لبرنامج الغذاء العالمى من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة ، الذى يسيطر عليه الحوثيون. واتهمت المصادر محسوبين على جهات سياسية ، من بينها تلك التى تسير على نهج الحوثيين ، بالتلاعب بالمساعدات .
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