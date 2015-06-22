إيداع البلتاجى ببدلة الإعدام لأول مرة فى قضية بورسعيد

أودع منذ قليل القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، داخل القفص الزجاجى بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قبل بدء جلسة محاكمته إلى جانب محمد بديع مرشد عام جماعة الإخوان وآخرين، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”إقتحام قسم العرب ببورسعيد”، حيث برز تواجد “البلتاجى” ببدلة الإعدام الحمراء للمرة الأولى منذ الحكم الصادر عليه بالإعدام شنقا فى قضية “التخابر الكبرى”.

ووفقاً لتحقيقات النيابة فقد قام كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، بتحريض أعضاء الجماعة على إقتحام قسم شرطة “العرب” ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.