صحيفة سويسرية: تأكد رحيل حمودي عن بازل .. وهذه وجهته المقبلة

اقترب أحمد حمودي المحترف المصري في صفوف بازل من الرحيل عن بطل الدوري السويسري بعد موسم واحد قضاه مع فريق الأزرق والأحمر لم يشهد مشاركات عديدة له.

وأكدت صحيفة (بازلر) السويسرية أنه بات بشكل واضح رحيل حمودي عن بازل في الصيف المقبل بعد موسم واحد قضاه مع باولو سوزا المدير الفني الأسبق.

وأكدت الصحيفة وجود اهتمامات من أندية مصرية وخليجية ترغب في التعاقد مع أحمد حمودي البالغ من العمر 24 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أن بازل سيسمح برحيل الموهبة المصرية صغير الحجم صاحب الـ173 سم ووزنه 67 كجم، والذي لم يحقق النجاح مثل محمد صلاح لاعب بازل السابق.

لكن عدم الاعتماد على حمودي في الموسم الماضي يجعل فكرة رحيله عن بازل ليست صعبة.

ولعب حمودي 12 مباراة في الموسم الماضي سجل هدفا وصنع مثله بالدوري السويسري الذي كان أول لقب يحصده في حياته.

وشارك في أربع مباريات بدوري أبطال أوروبا أبرزها أمام ريال مدريد وليفربول ومثلهم في كأس سويسرا وسجل هدفا في الكأس.