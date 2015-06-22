«البنتاجون»: 2.74 مليار دولار تكلفة الحرب ضد «داعش» حتى الآن

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إنه تم إنفاق 2.74 مليار دولار على الحرب ضد تنظيم داعش بمعدل حوالي 9.1 مليون دولار يوميا خلال الفترة من أغسطس 2014 وحتى أوائل يونيو الحالي.

وذكر موقع شبكة فوكس نيوز الإلكتروني، أن القوات الجوية الأمريكية حصلت على نصيب الأسد من الأموال التي أنفقها الجيش الأمريكي على الحرب ضد داعش إذ حصلت على 67 بالمائة من إجمالي تلك الأموال أي ما يصل إلى 1.8 مليار دولار وهو ما يؤكد أهمية دور الضربات الجوية التي يتم تنفيذها ضد التنظيم الإرهابي.

وبلغت نفقات قيادة العمليات الخاصة 7 بالمائة من الإنفاق أي 700 ألف دولار. وتشمل النفقات اليومية تكاليف المعدات والذخائر بالإضافة إلى أجور العسكريين في حين وصلت تكلفة الغارات الجوية التي تشنها الطائرات الحربية يوميا وطلعات طائرات الاستطلاع 5 مليون دولار يوميا.