نائب الرئيس اليمنى : سفن إغاثة تصل لعدن وتعز وحضرموت قريبا

الرياض / أ ش أ /



> قال خالد بحاح نائب الرئيس اليمنى رئيس الحكومة أن عددا من السفن تحمل المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من مواد الإغاثة العاجلة ستصل إلى محافظات عدن وتعز وحضرموت وغيرها من محافظات الجمهورية خلال الأيام القادمة.

>وأوضح بحاح خلال زيارته لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فى الرياض أن السفن ستتحرك خلال الأسبوع الحالى .

>وأضاف فى اجتماع عقده مع العاملين فى المركز أنه سيتم إرسال سفن محملة بالمواد الغذائية والطبية لعدن وتعز والمحافظات المجاورة لهما كما سيتم إرسال مواد إغاثة وأخرى طبية لمحافظة حضرموت بصورة مكثفة لاستيعاب وعلاج النازحين من المحافظات الأخرى التى تشهد أعمال عنف وتوفير المواد الغذائية والطبية ومستلزمات المعيشة والاحتياجات الضرورية للمواطنين .

>وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالإسناد الطبى للمستشفيات الميدانية وترتيب ملاجئ مناسبة للنازحين فى المحافظات الآمنة بدلا من نزوحهم لدول الجوار.. وأيضا مناقشة أوضاع العالقين بمنفذ الوديعة الحدودى مع السعودية وتوفير الخدمات اللازمة لهم من مسكن وأماكن انتظار جيدة خلال الفترة التى يقضونها فيه.

>وقد أعرب نائب الرئيس اليمنى عن شكره وتقديره البالغ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وقيادة المركز على الجهود الإنسانية والإغاثية الكبيرة التى يقدمونها لأبناء الشعب اليمنى فى الداخل نظرا للظروف الإنسانية الصعبة التى تمر بها المحافظات التى تشهد أعمال عنف من قبل مليشيات الحوثيين والموالين للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح .

>وتشهد عدة محافظات يمنية على رأسها عدن وتعز حربا من قبل الحوثيين المدعومين بقوات موالية للرئيس السابق مما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية بها ونزوح الآلاف من المواطنين إلى أماكن أكثر أمنا خاصة محافظة حضرموت وتشهد هذه المحافظات انتشار وباء حمى الضنك بسبب الحرارة العالية والرطوبة وتراكم القمامة وعدم توافر المياه ، مما أدى إلى انتشار البعوض المسبب للمرض وهى بحاجة إلى أعمال إغاثة بصورة عاجلة فيما فضل عدد كبير يقدر بنحو 15 ألف شخص النزوح إلى جيبوتى ويقيمون فى معسكرات هناك وقد قام بحاح بزيارتهم وأمر بتوفير كل احتياجاتهم.

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