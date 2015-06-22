لجنة صياغة قانون التعليم العالى تنظر اليوم باب الجامعات الخاصة

أكد الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ ولجنة إعداد قانون التعليم العالى وتنظيم الجامعات، أن اللجنة المسئولة عن صياغة القانون الجديد، ستجتمع ظهر اليوم، فى آخر جلسة لها وستنظر الباب الخاص بالجامعات الخاصة وإدارة البعثات.

وأشار الدكتور ماجد القمرى فى تصريحات صحفية، إلى أن اللجنة راعت ضوابط كثيرة فى تعديل القانون الجديد منها ربط الجامعات بالصناعة وعلاقتها بالمجتمع من خلال تأسيس علاقة ثابتة تقوم على أساس الشراكة من خلال التعاون بينهما.

وأضاف ماجد القمرى، أن الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى سيحضر الجلسة النهائية للجنة، على أن تعرض اللجنة المواد التى انتهت إليها للجنة الصياغة ثم عرضها على الوزير ثم على مجلس الوزراء وبعد يتم الإعلان عن القانون الجديد للتعليم العالى.