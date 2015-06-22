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مكتبة دمنهور العامة تدشن مبادرة المدينة العلمية

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مكتبة دمنهور العامة تدشن مبادرة المدينة العلمية مكتبة دمنهور العامة تدشن مبادرة المدينة العلمية
أطلقت مكتبة العامة بدمنهور مبادرة لتنمية القدرات العلمية للأطفال والشباب تحت مسمى المدينة العلمية.

واستقبلت المدينة العلمية 90 متدربا بعد إجراء اختبارات قبول تمثلت فى قياس قدرات العقل من العمليات الحسابية والمنطق والذاكرة، ومعرفة نسبة الذكاء وقوة الانتباه والإبصار لدى المتدربين قبل تقسيمهم إلى مجموعات مصغرة وفقا لمستويات البرنامج التدريبى للمدينة العلمية.

يشمل البرنامج التدريبى للمدينة العلمية مختلف العلوم من التصميمات الهندسية وأساسيات الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا وعلم التشريح والأمراض، وهندسة الإلكترونيات، والإسعافات الأولية والحاسب الآلى حيث يقوم المتدرب خلال المستوى العلمى بإظهار أفكاره الإبداعية بالمجال الذى يدرسه.

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مصر 365

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