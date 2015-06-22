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بتحب الشوربة سخنة.. بلاش على الفطار

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بتحب الشوربة سخنة.. بلاش على الفطار بتحب الشوربة سخنة.. بلاش على الفطار
من منا لا يحب الشوربة، خاصة فى رمضان ومع بداية الإفطار، حيث ينصح الأطباء بتناول بعض من الشوربة لبدء الفطور وتبطين الأمعاء لاستقبال المزيد من الطعام.

ولكن يؤكد الدكتور محمد المنيسى، أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بالقصر العينى وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، أن تناول الشوربة الساخنة يحولها من فائدة كبيرة لضرر أعظم، خاصة إذا كان الشخص يفتتح بها إفطاره ومعدته خاوية.

وأكد منيسى أن الشوربة الدافئة هى الخيار السليم والصحى، لأنها تساعد على تهيئة المعدة بعد فترة من الصيام والانقطاع عن الطعام والشراب، كما أنها تنبه المعدة وتحرك أحماضها من جديد، بطريقة هادئة دون صدمات.

أما عن الشوربة الساخنة، فحذر أستاذ الجهاز الهضمى تمامًا من شربها ساخنة، لأنها تصدم جدار المعدة وتلهبه، مؤدية إلى الإصابة بالقرح وارتفاع نسب الإصابة بالتهاب الأمعاء والحموضة، لأن تحفيز أحماض المعدة بشكل مفاجئ يحمل أخطارًا واسعة، منها الشعور بالغثيان، وصعوبة تناول الطعام بعدها، كما تؤثر على حالة الأمعاء لأيام متتالية من الصيام بالألم والحرقة.
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