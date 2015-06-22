استجابة لـ"اليوم السابع".. "الصحة" توافق على علاج "دينا" بالإسكندرية

استجابت وزارة الصحة للقصة الإنسانية التى نشرها "اليوم السابع" بعنوان "بلطجى يحرق "دينا" بالإسكندرية.. والدها زوجها لمدمن وعمرها 14 عاماً فطلبت منه الطلاق لسوء سلوكه فسكب عليها البنزين وأشعل فيها النار.. المتهم يهددها بالقتل من محبسه.. ووالدتها تستغيث: بنتى بتموت"، وذلك بالتكفل بعلاج "دينا" المصابة بالحروق بأحد مستشفيات الإسكندرية.

بينما تواصلت وزارة الداخلية من خلال مراسلة "اليوم السابع" بالإسكندرية مع الحالة لبحث مشكلتها ومحاولة التصدى لأى تهديدات تصل إليها من قبل المتهم لمنع وصوله إلى عائلة "دينا".

- بالصور..بلطجى يحرق "دينا" بالإسكندرية.. والدها زوّجها لمدمن وعمرها 14 عاما فطلبت منه الطلاق لسوء سلوكه فسكب عليها البنزين وأشعل فيها النار.. المتهم يهددها بالقتل من محبسه.. ووالدتها تستغيث: بنتى بتموت