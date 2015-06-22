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الأعلى للجامعات: توزيع طلاب الجامعة العمالية على المعاهد العليا والكليات

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الأعلى للجامعات: توزيع طلاب الجامعة العمالية على المعاهد العليا والكليات الأعلى للجامعات: توزيع طلاب الجامعة العمالية على المعاهد العليا والكليات
قال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن عدد الطلاب الذين يتم قبولهم سنويا بالجامعة العمالية بلغ 2000 طالب، موضحا أن هؤلاء الطلاب سيتم توزيعهم هذا العام على المعاهد العليا والكليات ودمجهم فى التنسيق، بعد قرار المجلس بوقف قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعة العمالية.

وأضاف "حاتم"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مشكلة الجامعة العمالية قديمة وأن المجلس الأعلى للجامعات قدم تقريرا من قبل للدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء السابق، بالمخالفات والمشكلات التى تعانى منها الجامعة بناء على شكاوى وصلت للمجلس.

وتابع أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن مشكلة الجامعة العمالية تعاقبت على مدار الوزراء المتعاقبين للقوى العاملة منذ حكومة الدكتور الببلاوى، مشيرا إلى أنه قد يتم توفيق أوضاع الجامعة وإعادة الدراسة بها خلال الأعوام القادمة.

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