أخبار عاجلة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
إدراج المنطقة السكنية بأبيدوس ضمن خطة "الإسكان" لتطوير العشوائيات -
بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "علي عبد العال" من مسقط رأسه بأسيوط -
برلسكوني يمثل أمام القضاء في يوليو في قضية "البونغا بونغا" -
الجيش الكويتي ينفي اختراق إحدى طائراته المجال الجوي العراقي -
بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار -
8 الصبح - حلقة عن الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة وفقرة السيارات - حلقة الأربعاء 5-4-2017 -
وفاة زوجة لاعب كرة شهير صباح اليوم وآخر صوره معها ومع طفلتهما وماذا قال لها قبل وفاتها بدقائق -
إعلان شروط الحصول على شقق بالإسماعيلية الجديدة في نوفمبر المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أحلام تفضح رامز جلال وتقول: "كنت ذبحته"

Google+ Print
أحلام تفضح رامز جلال وتقول: "كنت ذبحته" أحلام تفضح رامز جلال وتقول: "كنت ذبحته"

الأحد 21-06-2015 21:59

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها الخاص في موقع "تويتر" أنها كشفت مقلب رامز ضمن برنامجه "رامز واكل الجو"، قبل أن تقع في فخه علماً أنها جهزّت نفسها لتكون إحدى ضيوف البرنامج، لكنها انسحبت في اللحظات الأخيرة.

وكتبت أحلام عبر حسابها الخاص على "تويتر": "قبل نص ساعة من التصوير مع رامز اكتشفت اللعبة بعد ما عملت مكياج وكل شي ههه الحمدلله كنت ذبحته أنا".

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي