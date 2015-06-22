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فايز السعيد يصَوّر ابتهالات دينيّة في دبي

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فايز السعيد يصَوّر ابتهالات دينيّة في دبي فايز السعيد يصَوّر ابتهالات دينيّة في دبي

الإثنين 22-06-2015 02:19

بعد سلسلة من النشاطات الفنّية المميزة وتوقيعه لأهم الأعمال الفنيّة في الوطن العربي لكبار نجوم الغناء، ينكبّ سفير الألحان النجم الإماراتي فايز السعيد على وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد، المتوقّع أن يبصر النور بالتزامن مع حلول عيد الفطر السعيد.

وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، صوّر فايز السعيد في دبي أربع ابتهالات خاصة بهذا الشهر الفضيل وهي "يا الهي"، و"أنا تايب"، و"دعواتنا"، و"يا رب عفوك" من توزيع زيد عادل ومن إخراج بسام الترك.

كما يشارك السعيد خلال شهر رمضان بمجموعة من الأعمال الدرامية من خلال مقدمة مسلسل "سيلفي" غناء الفنان راشد الماجد ومن كلمات خلف الحربي ومن ألحان فايز السعيد، كذلك تيتر مسلسل "دبي لندن دبي" غناء الفنانة أحلام ومن كلمات سعود الكعبي ومن ألحان فايز السعيد، بالإضافة إلى غناء فايز السعيد تيتر مسلسل المغامرات والكوميديا "عيال نوير" الذي يعرض على شاشة mbc1.

نذكر أخيراً أن فايز السعيد كان قد شارك مؤخراً في برنامج "صوت الجيل الجديد"، الذي عرض عبر شاشة دبي بصفته عضواً في لجنة تحكيم البرنامج إلى جانب النجمة أسماء المنور والنجم فارس كرم.

 

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