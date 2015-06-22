الحدائق والمسطحات الخضراء تزينان محافظة البدائع

شهدت محافظة البدائع تطوراً ونمواً ملموساً في العديد من المجالات الخدمية والتجارية والتعليمية والترفيهية، حيث بات ملاحظاً هذا التطور المذهل عاماً بعد عام، وقد أعطى هذا التطور جمالاً آخر للمحافظة وأكسبها مكانة عالية بين محافظات المنطقة التي تشهد هي الأخرى نموا كبيرا في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

البدائع المحافظة الحالمة استعدت لهذا الصيف بكل الإمكانيات من أجل راحة أهاليها والزائرين لها، حيث عمدت البلدية إلى إعادة تأهيل بعض الحدائق وزيادة المسطحات الخضراء، وكذلك زيادة في عدد دورات المياه، فقد تم تأهيل وتحسين وتطوير الحديقة العامة الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز شرق مبنى البلدية بإعادة زراعة المسطحات الخضراء بمساحة (11200) متر مربع.

كما أنجزت بلدية البدائع العمل في مضامير للمشي بطول (2569) مترا وعرض (6) أمتار، كما تم تركيب أعمدة إنارة لكامل الموقع وعلى المضمار بعدد (70) عامودا بالإضافة إلى إنشاء ثلاث نوافير في مداخل الحديقة وخلف مجمع المطاعم.

أيضا سعت بلدية البدائع الى الترشيد في استخدام الكهرباء الخاصة بإنارة الحديقة وإعادة ضبطها، فيما شملت التحسينات جميع حدائق المحافظة وتهيئتها للزوار وتوفير جميع الخدمات التي يحتاجها الزائر لهذه الحدائق.

بلدية البدائع دعت الأهالي والزوار إلى المحافظة على الممتلكات العامة والنظافة والمسطحات الخضراء ونظافة الشوارع والالتزام بالأنظمة والقوانين والمحافظة على المكتسبات الوطنية ليستفيد منها كافة أهالي المحافظة من مواطنين ومقيمين بالإضافة إلى الزوار.