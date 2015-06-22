ترجمة خطب الجمعة في المسجد النبوي باللغتين التركية والهوسية

أضافت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي مؤخرا، ترجمة خطبة الجمعة باللغتين التركية والهوسيّة في المسجد النبوي، بناء على موافقة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على إضافة اللغة التركية ولغة الهوسا إلى اللغات السابقة التي يتم بثها لترجمة خطبة الجمعة من المسجد النبوي الشريف.

وأوضح مدير إدارة الترجمة بالمسجد النبوي الشريف عبدالله بن حطاب الحطاب، أن الرئاسة وفرت مترجمين متخصصين لتوضيح وشرح المشروع وتطبيقاته لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي لغير الناطقين باللغة العربية، مشيراً إلى أن المشروع يعد إنجازاً كبيراً ونقلة نوعية وإضافة مميزة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، بما يمكنهم من الاستفادة من الخطب والدروس ونشر رسالة الحرمين الشريفين إلى المسلمين في شتى أنحاء العالم.

وأضاف أنه تم البدء في ترجمة خطبة الجمعة باللغة التركية، فيما سيتم بث لغة الهوسا الأسبوع القادم.