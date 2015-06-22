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نورهان حفظى تتقدم بشكوى لـ"القومى لحقوق الإنسان" لسوء أوضاع سجن أحمد دومة

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نورهان حفظى تتقدم بشكوى لـ"القومى لحقوق الإنسان" لسوء أوضاع سجن أحمد دومة نورهان حفظى تتقدم بشكوى لـ"القومى لحقوق الإنسان" لسوء أوضاع سجن أحمد دومة
قالت نورهان حفظى زوجة الناشط السياسى أحمد دومة، إنها تقدمت بشكوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، أمس الأحد، للمطالبة بزيارته لسجن القاهرة وكتابة تقرير تفصيلى عنه.

وأضافت زوجة دومة، فى بيان لها، أن "سجن القاهرة مفروض أنه سجن تحقيق للمحبوسين احتياطيًا مش للصادر بحقهم أحكام، وبسبب ده له نظام معين فى تنظيم الزيارات، وتساءلت عن سبب وضع دومة فيه بالرغم من أنه صادر بحقه حكم مؤبد".

وتابعت نورهان حفظى، فى شكواها للمجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه "سجن سيئ ومتدنى فى كل شىء من تعامل مع الناس وتنظيم الزيارات، وكذلك وضع السجناء فيه، بما يشمل وضع الزنازين ولبسهم وكل الحاجات الأساسية اللى مفروض تكون متوفرة لحياة بدائية لأى بنى آدم، فمثلاً أول مرة أصادف سجن بيتمنع فيه حاجات أساسية مثل الفاكهة والعصائر والحلويات وأى حاجة شبه البقسماط والفينو والفطائر".

واستطردت قائلة، "فى آخر زيارة منعوا دخول الكتب والصحف عدا القومية، والجوابات الشخصية بالرغم من أن لائحة السجون تسمح بذلك".

وأضافت، "لا توجد أسِرَّة ولا حتى مراتب وممنوع نجيب مرتبه على حسابنا ومع ارتفاع درجات الحرارة طلبنا بإدخال ثلاجة تخدم العنبر كله وتم رفض طلبنا".

وأشارت نورهان حفظى، فى الشكوى التى تقدمت بها، إلى أن زوجها أحمد محبوس انفراديًا وممنوع من التريض مع المساجين، ولفتت إلى أن من يأتى لزيارته يتعرض لتفتييش مُهين، على حد قولها، يصل إلى 4 ساعات.


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