مباحث الأقصر: 3 لصوص وراء مقتل سيدة مسنة.. وضبط اثنين منهما

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، غموض العثور على جثة لسيدة مسنة داخل منزلها بالأقصر، فى أول أيام رمضان المبارك، حيث تبين أن 3 لصوص اقتحموا المنزل بغض السرقة وعندما قاومتهم قاموا بكتم أنفاسها فلقيت مصرعها فى الحال، وتمكنت القوات من ضبط اثنين من المتهمين وجارى ضبط الثالث.

كان اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطاراً من اللواء عصام الدسوقى مدير المباحث، يفيد بالعثور على جثة لسيدة مسنة تدعى "فادية.أ.د" داخل منزلها بمنطقة شرق السكة الحديد.

وكشفت تحريات رجال المباحث التى يشرف عليها كل من المقدم أحمد خليفة رئيس مباحث قسم الأقصر، أن السيدة المسنة تقيم بمفردها، وأن جيرانها شكوا فى غيابها قاموا بكسر باب منزلها للاطمئنان عليها، فوجدوا جثتها ملقاة على وجهها بغرفة نومها.

وتبين من خلال المعاينة وجود بعثرة بمحتويات منزلها، وعاين رجال النيابة العامة جثة القتيلة ومكان الجريمة، وأمرت النيابة بتشريح جثمان الضحية المتوفاة لبيان سبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها العميد محمد هندى رئيس المباحث الجنائية، أن ثلاثة أشخاص دخلوا منزل السيدة بغرض السرقة وعندما شعرت بهم قاموا بكتم أنفاسها وضربوها حتى فارقت الحياة فى أيديهم وفروا هاربين، فتم تم تشكيل فريق بحث تمكن من تحديد هوية المتهمين الثلاثة، وداهمت قوة أمنية منازلهم، حيث ألقى القبض على اثنين منهم، بينما فر المتهم الثالث وجارى تكثيف البحث وتضييق الخناق عليه لضبطه، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة لسيدة مسنة بمنزلها فى الأقصر