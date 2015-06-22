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إخلاء سبيل 6 من أعضاء جماعة الإخوان بالشرقية بكفالة مالية 5 آلاف جنيه

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إخلاء سبيل 6 من أعضاء جماعة الإخوان بالشرقية بكفالة مالية 5 آلاف جنيه إخلاء سبيل 6 من أعضاء جماعة الإخوان بالشرقية بكفالة مالية 5 آلاف جنيه
قررت نيابة الزقازيق الكلية بالشرقية، مساء أمس الأحد، بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب، إخلاء سبيل 5 من أعضاء جماعة الإخوان بكفالة قدرها 5000 جنيه على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على كل من "مصطفى.ع" ومقيم منشية العباسة و"محمود.ق" مقيم العباسة الكبرى و"مجدى.م" ومقيم بندر أبو حماد و"مصباح.ا" مقيم أبوبرى و"خالد.م" و"علاء.ع" من قرية الخيس، على خلفية قيامهم بتنظيم مسيرة وترديد هتافات معادية لمؤسسات الدولة.
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