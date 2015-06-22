تطوير حديقة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي، أمس، طرح مزايدة عامة دعت من خلالها المستثمرين والمطورين في القطاع الخاص لبناء وتشغيل واستثمار مشروع حديقة الشيخة فاطمة بنت مبارك في مدينة أبوظبي، حيث حددت الثلاثاء الموافق 11 أغسطس المقبل آخر موعد لتقديم العطاءات.

وقالت البلدية في تعميم حديث أصدرته إن المشروع يهدف إلى إعادة تطوير وتفعيل الحديقة المسورة حالياً إلى حديقة مفتوحة مفعمة بالترفيه والتسلية ونابضة بالحياة، على أن تتخذ عملية التطوير نهجاً مبتكراً من خلال دمج الحديقة مع الأنشطة والفعاليات المجتمعية والمكونات التجارية، التي يمكن أن تصل مساحتها إلى 6900 متر مربع في خطوة نحو إنشاء قرية مجتمعية متكاملة في وسط الحديقة.

وأشارت إلى أن تنفيذ هذه المشاريع سيكون بالتعاون مع القطاع الخاص، وسيتولى المطورون عملية التمويل وتطوير المشروع مقابل الحصول على حقوق الاستفادة من الأراضي التابعة للبلدية عبر اتفاقية المساطحة، التي توفر حق الانتفاع لمدة 32 عاماً تعود بعدها ملكية المشروع إلى البلدية.

أولوية

وذكرت أن تطوير المساحات الخضراء داخل المدن بشكل مستدام يعد أولوية مهمة من أولويات النظام البلدي بالإمارة ويرتبط بمدى مواءمة هذه المساحات مع متطلبات البيئة المحلية والموارد الطبيعية المتاحة، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، التي تؤكد أهمية الارتقاء بمنظومة الخدمات العامة وتوفير أفضل معايير الحياة الكريمة لسكان مدن مدينة أبوظبي.

وأوضحت أن توفير المسطحات الخضراء والمتنزهات والمناطق الترفيهية يأتي بهدف مواكبة متطلبات النمو المطرد لإمارة أبوظبي، وما يرافقه من تطوير للمساحات الخضراء وإنشاء المتنزهات العامة، وفقاً لمعطيات الموارد المائية والمعايير المحلية، وخصوصاً المرتبطة بتأثيرات محصلة عناصر البيئة المحلية عليها وعلى ضوء الحاجة الفعلية للسكان.

6567 هكتاراً

ولفتت إلى أن إجمالي حجم المساحات الخضراء في المدينة اتسع ليصل إلى حوالي 6567 هكتاراً خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن خطتها الحالية تركز على تطوير مناطق البر الرئيسي ومدن خليفة ومحمد بن زايد وشخبوط، وذلك لمواكبة التطور والنهضة داخل جزيرة أبوظبي.

وأكدت حرصها على إيجاد بدائل وخيارات متعددة أمام السكان لارتياد الحدائق والمتنزهات الترفيهية وفقاً لأرفع المعايير العالمية، من حيث البيئة الصحية والخدمات العصرية،..

وتعمل على تطوير هذه الإمكانات والارتقاء بالخدمات بشكل مستمر من خلال مشاريع حيوية عديدة في هذا المجال. وذكرت أنه من ضمن المبادرات التي تنفذها مشروع حدائق الأحياء السكنية الذي يعد من المشروعات الرائدة ويندرج ضمن مسؤوليتها المجتمعية في زيادة رقعة المساحات الخضراء.