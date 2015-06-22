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محمد بن راشد وحمدان بن محمد يزوران ضريح زايد

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محمد بن راشد وحمدان بن محمد يزوران ضريح زايد محمد بن راشد وحمدان بن محمد يزوران ضريح زايد

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء امس ضريح المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وقرأ سموه الفاتحة على روح الراحل الكبير الطاهرة، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الأبرار والصديقين إنه قريب سميع مجيب الدعاء.

رافق سموه في الزيارة وقراءة الفاتحة على روح الفقيد الكبير سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي ومحمد جمعة النابودة وعدد من المرافقين.

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